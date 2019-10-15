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Молодежная сборная Казахстана по футболу вырвала ничью в отборе на ЕВРО-2020

15 Октября 2019 20:45
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Молодежная сборная Казахстана по футболу вырвала ничью в отборе на ЕВРО-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года среди молодежи сборная Казахстана в Скопье сыграла с Северной Македонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После двух побед на старте последовали два поражения и игра с македонцами была для казахстанцев во многом определяющей, на нее они вышли в следующем составе: Сейсен, Касым, Орынбасар, Адахаджиев, Наджарян, Сейдахмет, Пайруз, Бачек, Сагнаев, Омиртаев, Кусяпов.

Хозяева начали поединок с прессинга соперника и долгое время пытались забить, гости изредка контратаковали, с трудом создавая опасность, в итоге на 20-й минуте македонцы открыли счет усилиями Милана Ристовски. После этого хозяева решили добить соперника, но не получилось. С весомым преимуществом Северной Македонии проходил этот матч до самого конца, но на 75-й Оралхан Омиртаев счет сравнял.

31 марта 2020 года казахстанцы на выезде сыграют с Испанией.

Северная Македония U-21 — Казахстан U-21 1:1 (1:0)

Голы: Ристовски 20 (1:0), Омиртаев 75 (1:1).

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Ключевые слова: Спорт,
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