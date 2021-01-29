Молодежная сборная Казахстана по футболу узнала соперников в квалификации EURO-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процедура формирования турнирных групп прошла в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

После того, как глава отдела мужского футбола и заместитель директора УЕФА Лэнс Келли извлек жетон сборной Казахстана, наша команда оказалась в отборочной группе «I». Подопечные Кайрата Нурдаулетова составили компанию сверстникам из Шотландии, Турции, Бельгии и Дании. Планируется, что матчи предварительного этапа квалификации пройдут с марта 2021 года по июнь 2022 года.

Право прямого выхода в финальную часть получат победители девяти квалификационных групп и одна сборная с наилучшими показателями из числа, занявших вторые места. Остальные восемь обладателей вторых мест разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах, намеченных на сентябрь 2022 года. В решающей стадии к прошедшим квалификацию присоединятся сборные Грузии и Румынии, которые примут молодежный чемпионат Европы летом 2023 года.