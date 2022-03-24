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Молодежная сборная Казахстана по футболу обыграла Кыргызстан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2022, 20:54
Молодежная сборная Казахстана по футболу обыграла Кыргызстан

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана под руководством Кайрата Нурдаулетова уверенно обыграла олимпийскую сборную Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня, 24 марта футболисты казахстанской «молодежки» в товарищеском матче в Талгаре встретились с Кыргызстаном.

Игра завершилась победой казахстанских игроков со счетом 2:0, голами отметились Арсен Буранчиев («Кайрат») на 54-й минуте и Мирас Турлыбек («Аксу») на 89-й.

Стоит напомнить, что 29 марта на Центральном стадионе Алматы игроки молодежной сборной Казахстана встретятся с Шотландией в игре отборочного раунда Евро-2023. Матч состоится в 17:00 по местному времени.


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