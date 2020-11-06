+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Молодежная сборная Казахстана огласила состав на матч против Фарерских островов

6 Ноября 2020 20:17
Поделиться:
Молодежная сборная Казахстана огласила состав на матч против Фарерских островов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев огласил список футболистов, вызываемых на предыгровой учебно-тренировочный сбор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Новости по теме
19-летний казахстанский футболист вошел в число самых дорогих игроков испанского клуба
Бакытжан Сагинтаев поздравил ФК «Кайрат» с чемпионством ФК «Кайрат» стал чемпионом Казахстана впервые за 16 лет Оглашен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на ближайшие матчи

17 ноября наши соотечественники встретятся со сверстниками с Фарерских островов и сыграют свой заключительный матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Игра пройдет в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова.
Начало УТС молодежной сборной Казахстана запланировано на 14 ноября.
Вратари: Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Жандар Жангалиев («Махтаарал»);
Защитники: Геворг Наджарян, Ади Адамбаев (оба — «Шахтёр»), Сагадат Турсынбай, Роман Асранкулов (оба — «Тобол»), Алибек Касым («Кызыл-Жар»), Талгат Кусяпов («Окжетпес»), Динмухамед Кашкен («Кайсар»);
Полузащитники: Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев (оба — «Астана»), Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов (оба — «Кайрат»), Эльхан Астанов, Аслудин Хаджиев (оба — «Ордабасы»), Жаслан Каиркенов, Лев Скворцов (оба — «Атырау»);
Нападающие: Еркебулан Сейдахмет («Жетысу»), Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Оралхан Омиртаев («Тобол»), Рамазан Каримов («Астана»), Данияр Усенов («Кайрат»).
Тренерский штаб: Алмас Кулшинбаев — старший тренер, Аскар Кожабергенов — ассистент старшего тренера, Тимур Молдагалиев — тренер, Виталий Кувшинов — тренер вратарей, Ахмадхон Искандаров — врач, Станислав Ведлер — массажист, Кайратали Кунходжаев — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер, Николай Стриганов — видеооператор.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив