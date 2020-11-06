Молодежная сборная Казахстана огласила состав на матч против Фарерских островов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев огласил список футболистов, вызываемых на предыгровой учебно-тренировочный сбор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

17 ноября наши соотечественники встретятся со сверстниками с Фарерских островов и сыграют свой заключительный матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Игра пройдет в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова.

Начало УТС молодежной сборной Казахстана запланировано на 14 ноября.

Вратари: Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Жандар Жангалиев («Махтаарал»);

Защитники: Геворг Наджарян, Ади Адамбаев (оба — «Шахтёр»), Сагадат Турсынбай, Роман Асранкулов (оба — «Тобол»), Алибек Касым («Кызыл-Жар»), Талгат Кусяпов («Окжетпес»), Динмухамед Кашкен («Кайсар»);

Полузащитники: Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев (оба — «Астана»), Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов (оба — «Кайрат»), Эльхан Астанов, Аслудин Хаджиев (оба — «Ордабасы»), Жаслан Каиркенов, Лев Скворцов (оба — «Атырау»);

Нападающие: Еркебулан Сейдахмет («Жетысу»), Акмаль Бахтияров («Сочи», Россия), Оралхан Омиртаев («Тобол»), Рамазан Каримов («Астана»), Данияр Усенов («Кайрат»).

Тренерский штаб: Алмас Кулшинбаев — старший тренер, Аскар Кожабергенов — ассистент старшего тренера, Тимур Молдагалиев — тренер, Виталий Кувшинов — тренер вратарей, Ахмадхон Искандаров — врач, Станислав Ведлер — массажист, Кайратали Кунходжаев — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер, Николай Стриганов — видеооператор.





