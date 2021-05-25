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    14:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    Молодежная сборная Казахстана объявила состав на матч с Бельгией в отборе на ЕВРО-2023

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на предстоящий матч отборочного раунда ЕВРО-2023. УТС «молодежки» стартует 31 мая в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В список вошли 23 игрока:

    Вратари: Данил Устименко («Кайрат»), Вадим Петров («Кызыл-Жар СК»), Евгений Ситдиков («Актобе»);

    Защитники: Динмухамед Кашкен («Актобе»), Александр Широбоков («Кайрат»), Адилбек Жумаханов («Атырау»), Лев Скворцов, Саги Совет (оба — «Астана»), Жалгас Жаксылыков («Тараз»), Таир Нурсеитов («Шахтер»);

    Полузащитники: Султан Сагнаев, Жаслан Каиркенов (оба — «Астана»), Андрей Ульшин, Данияр Усенов (оба — «Кайрат»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Арман Кенесов («Кайсар»), Динмухамед Караман («Тараз»), Максим Ваганов («Мактаарал»), Вячеслав Швырев («Акжайык»), Максим Самородов («Актобе»);

    Нападающие: Абылайхан Жумабек («Тараз»), Мирас Турлыбек («Аксу»).

    Резерв: Максим Скорых («Кызыл-Жар СК»), Еркебулан Сейдахмет, Арсен Буранчиев (оба — «Кайрат»), Алияр Мухамед («Туран»), Владислав Прокопенко («Астана»).

    Тренерский штаб: Кайрат Нурдаулетов — старший тренер, Аскар Идрисов — ассистент старшего тренера, Юрий Новиков — тренер вратарей, Ахматхон Искандаров — врач, Кайратали Кунходжаев — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер, Павел Лаптев — видеооператор;

    Напомним, 4 июня молодежная сборная Казахстана U-21 встретится с командой Бельгии. Матч пройдет в Актобе, на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра. Начало встречи — в 19:00 по времени Нур-Султана.



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