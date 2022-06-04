4 Июня 2022 18:19

Молодежная сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Данией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Казахстана на выезде сыграет с Данией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стали известны стартовые составы команд:

Дания: Хермансен, Карстенсен, Сери, Винтер, Френнруп, О’Райли, Мадсен, Кьергор, Исаксен, Дарами, Квистгарден;

Казахстан: Устименко, Совет, Жумаханов, Жаксылыков, Скворцов, Караман, Касабулат, Буранчиев, Басманов, Свиридов, Сейдахмет.

Начало матча Дания — Казахстан в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Турнирное положение команд в группе 9: Бельгия — 19 очков (7 матчей), Дания — 10 (5), Турция — 7 (6), Шотландия — 5 (6), Казахстан — 1 (6).



