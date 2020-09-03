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Молодежная сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч отбора ЕВРО-2021
3 Сентября 2020 18:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня молодежная сборная Казахстана сыграет матч отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года против Черногории, пишет Sports.kz.
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На данный момент стали известны стартовые составы команд:
Казахстан U-21: Сейсен, Касым, Орынбасар, Адахаджиев, Наджарян, Сейдахмет, Пайруз, Сагнаев, Кашкен, Омиртаев, Турсынбай;
Черногория U-21: Царевич, Малешевич, Милич, Роганович, Раконяц, Крстович Н., Вукотич, Терзич, Дринчич, Бакич, Осмаич.
Казахстанцы в группе 6 занимают третье место с семью набранными очками, первая игра этих команд прошла в Черногории и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Начало матча Казахстан — Черногория в 19:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
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