Молодежная сборная Казахстана назвала состав на «Antalya Cup»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на матчи международного турнира «Antalya Cup» в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

УТС «молодежки» стартует 21 марта в Талгаре. В список вошли 22 игрока.

Вратари: Данил Устименко, Динмухамед Жомарт (оба — «Кайрат»);

Защитники: Динмухамед Кашкен («Актобе»), Александр Широбоков («Кайрат»), Шахсултан Зубайдилда («Шахтер»), Адилбек Жумаханов («Атырау»), Лев Скворцов, Саги Совет (оба — «Астана»), Аслудин Хаджиев («Ордабасы»), Микаэль Аскаров («Фенербахче», Турция);

Полузащитники: Султан Сагнаев, Жаслан Каиркенов (оба — «Астана»), Андрей Ульшин, Арсен Буранчиев (оба — «Кайрат»), Арман Кенесов («Кайсар»), Динмухаммед Караман («Тараз»), Бекзат Имангазиев («Окжетпес»), Алияр Мухаммед («Туран»), Дмитрий Бачек («Побленсе», Испания);

Нападающие: Владислав Прокопенко («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Максим Скорых («Кызыл-Жар»);

Тренерский штаб: Кайрат Нурдәулетов — старший тренер, Андрей Ферапонтов — ассистент старшего тренера, Аскар Идрисов — ассистент старшего тренера, Юрий Новиков — тренер вратарей, Ахматхон Искандаров — врач, Кайратали Кунходжаев — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер, Павел Лаптев — видеооператор;

24 марта текущего года молодежная сборная Казахстана U-21 матчем против Северной Македонии стартует на престижном турнире Antalya Cup-2021 в Турции. Также в нем примут участие такие сборные, как Болгария, Словакия, Украина и Узбекистан.

Полностью расписание матчей молодежной сборной Казахстана на турнире в Анталии выглядит следующим образом:

24 марта, 20:00, Северная Македония — Казахстан;

26 марта, 20:00, Болгария — Казахстан;

29 марта, 19:00, Узбекистан — Казахстан*.

* указано время Нур-Султана.



