+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.44 EUR 498.32
RUB 5.73 CNY 64.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Молодежная сборная Казахстана назвала состав на «Antalya Cup»

18 Марта 2021 22:17
Поделиться:
Молодежная сборная Казахстана назвала состав на «Antalya Cup»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на матчи международного турнира «Antalya Cup» в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Женская сборная Казахстана по гандболу выступит на олимпийском отборочном турнире
Настольный теннис: команда Казахстана стартовала в борьбе за лицензии на Олимпиаду «Актобе» одержал разгромную победу в матче с «Каспием» Казахстанский теннисит Зангар Нурланулы уступил в четвертьфинале международного турнира

УТС «молодежки» стартует 21 марта в Талгаре. В список вошли 22 игрока.

Вратари: Данил Устименко, Динмухамед Жомарт (оба — «Кайрат»);

Защитники: Динмухамед Кашкен («Актобе»), Александр Широбоков («Кайрат»), Шахсултан Зубайдилда («Шахтер»), Адилбек Жумаханов («Атырау»), Лев Скворцов, Саги Совет (оба — «Астана»), Аслудин Хаджиев («Ордабасы»), Микаэль Аскаров («Фенербахче», Турция);

Полузащитники: Султан Сагнаев, Жаслан Каиркенов (оба — «Астана»), Андрей Ульшин, Арсен Буранчиев (оба — «Кайрат»), Арман Кенесов («Кайсар»), Динмухаммед Караман («Тараз»), Бекзат Имангазиев («Окжетпес»), Алияр Мухаммед («Туран»), Дмитрий Бачек («Побленсе», Испания);

Нападающие: Владислав Прокопенко («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Максим Скорых («Кызыл-Жар»);

Тренерский штаб: Кайрат Нурдәулетов — старший тренер, Андрей Ферапонтов — ассистент старшего тренера, Аскар Идрисов — ассистент старшего тренера, Юрий Новиков — тренер вратарей, Ахматхон Искандаров — врач, Кайратали Кунходжаев — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер, Павел Лаптев — видеооператор;

24 марта текущего года молодежная сборная Казахстана U-21 матчем против Северной Македонии стартует на престижном турнире Antalya Cup-2021 в Турции. Также в нем примут участие такие сборные, как Болгария, Словакия, Украина и Узбекистан.

Полностью расписание матчей молодежной сборной Казахстана на турнире в Анталии выглядит следующим образом:

24 марта, 20:00, Северная Македония — Казахстан;

26 марта, 20:00, Болгария — Казахстан;

29 марта, 19:00, Узбекистан — Казахстан*.

* указано время Нур-Султана.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Турция   #Молодежь  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив