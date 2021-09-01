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Молодежная премия «Ертіс дарыны» стартовала в Павлодарской области

1 Сентября 2021 10:24
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Молодежная премия «Ертіс дарыны» стартовала в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Молодежная премия «Ертіс дарыны» стартовала в Павлодарской области, ее соискателями может стать молодежь в возрасте от 14 до 28 лет, передает Pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в общественном фонде «Здоровая нация», конкурс на присуждение премии среди молодежи области в этом году посвящен 30-летию Независимости Казахстана и проводится при поддержке регионального управления информации и общественного развития в третий раз.

«Премия будет присуждена по десяти номинациям: «Наука и инновации», «Культура», «Спорт», «Предпринимательство», «Работник производства», «Общественная деятельность», «Медицина», «Медиа», «Ерлігіүшін». Также впервые учреждена номинация «Бірлігі жарасқан», в которой смогут участвовать представители молодежных организаций и коллективов. Общий призовой фонд составляет 10 миллионов тенге», – рассказали в ведомстве.

Прием документов начался 27 августа и продлится до 10 ноября включительно.
Для удобства и информирования желающих поучаствовать создан телеграмм-канал «ErtisDaryny-2021». Интересующую информацию можно получить и по телефону: 8-778-528-38-28. Участники лично приносят документы в Центр развития молодёжных инициатив по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, 38.
«Представление кандидатур на соискание премии может производиться местными и иными государственными органами, общественными объединениями и иными юридическими лицами, зарегистрированными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также самовыдвиженцы», – говорят организаторы.

Обладатели премии вносят вклад в развитие региона и являются известными личностями региона. Например, лауреат премии Ботагоз Ултанова трудится медсестрой в Железнодорожной больнице. Иманбек Зейкенов в 2020 году впервые в истории Казахстана стал лауреатом международной музыкальной премии «Grammy». Гульнара Жингулова – учитель биологии ОСШ им.Ч.Валиханова Железинского района.
Награждение победителей 2021 года планируется в декабре, в преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.


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#Павлодарская область   #Молодежь  
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