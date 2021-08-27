Молодежная команда по баскетболу 3х3 впервые в истории пробилась в плей-офф Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная команда Казахстана по баскетболу 3Х3 впервые в истории пробилась в плей-офф Кубка мира U-18, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

«Степным Волкам» предстояло провести последний матч в рамках группового этапа Кубка Мира по баскетболу 3х3 U-18, по итогам которого решалась судьба путевки в плей-офф турнира.

Соперники нашей сборной - команда Бразилии, также как и казахстанцы, имели в своем запасе победу над Индонезией и поражение от украинцев. По физическим показателям бразильцы имели ощутимое преимущество – самый низкий из бразильцев такого же роста, как самый высокий из казахстанцев – 187 см, а вот самый высокий из команды Бразилии имеет внушительные 208 см. Таким образом преимущество под кольцом было на стороне соперников.

Счет в матче открыли бразильцы, а «Степные волки» свои первые очки добыли в концовке второй минуты, причем сразу из далека, что вывело их вперед. Первая половина встречи проходила довольно ровно по счету и значимого разрыва не могла добиться ни одна из команд. Конечно бразильцы доминировали под кольцом, благодаря заметному преимуществу в росте, в то время как наши парни искали возможность реализовать дальние броски. В середине игры счет был равным - 6:6, и к этому времени бразильцы, которые играли без замен, стали заметно уставать и не поспевая за нашими игроками, подошли к лимиту фолов. «Степные волки», как говорится, «почуяли кровь» и взвинтили темп игры, с которым соперники уже не справлялись. За четыре минуты до конца матча казахстанское преимущество добралось до уверенных 5 очков и продолжало расти. Но к чести соперников, хоть они и были вымотаны, продолжали сопротивляться и на отметке две минуты до конца проигрывали всего 3 очка. Но казахстанские игроки мертвой хваткой вцепились в свою победу и очень уверенно провели последние минуты игры. Они довольно быстро довели свое преимущество до очень комфортного и за 23 секунды до конца времени добрались до заветной цифры на табло - 21. В итоге наша команда одержала уверенную победу - 21:13.

В этой игре по 8 очков набрали Родислав Родионов и Кирилл Ивановский, 2 очка у Артема Тугалева и 3 очка, включая геймпойнт, у Арсена Ордокова.

Таким образом впервые в истории юношеская сборная Казахстана преодолела групповой этап Кубка Мира U-18. Заняв 2-е место в группе, «Степные волки» продолжат борьбу за чемпионский титул в 1/4 финала, розыгрыш которой состоится в субботу 28 августа. Начало матча в 15:05 по столичному времени. Соперником наших парней станет команда, которая займет в группе «С» 1-е место.



