Молодежная команда Казахстана по хоккею поборется за место в элите ЧМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. К сожалению, в групповой стадии команда Казахстана стала аутсайдером и теперь ей предстоит борьба за право остаться в элитном дивизионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В рамках группового раунда МЧМ-2019 казахстанские хоккеисты не смогли одержать ни одной победы. Подопечные Сергея Старыгина уступили Швеции, Финляндии, Словакии, США.

Также неудачно выступила и команда Дании. В их пассиве - четыре поражения. И теперь хоккеисты этих стран будут бороться за место в элите. Утешительный раунд стартует в ночь со 2 на 3 января. Всего же серия продлится до двух побед, поэтому регламентом предусмотрены три матча.

Начало первой игры в 01:00 по времени Астаны.