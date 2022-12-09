НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Молодежная команда Казахстана по хоккею обыграла датчан в рамках подготовки к ЧМ

9 Декабря 2022, 23:35
Молодежная команда Казахстана по хоккею обыграла датчан в рамках подготовки к ЧМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Молодежная команда Казахстана провела товарищеский матч с командой Дании в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в группе А первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Подопечные Александра Истомина одержали уверенную победу со счётом 5:2. Результативными действиями во всех пяти голах нашей команды отметился нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан.

Он записал в свой актив заброшенную шайбу и четыре результативные передачи. Также авторами голов стали представители системы «Барыса» Кирилл Никитин, Климентий Царёв, Всеволод Логвин и Даниил Цыбин.


Теги:
Новости по теме
Ангелина Лукас вновь заявила о готовности провести бой с Назым Кызайбай
Жанкош Тураров провел дуэль взглядов перед титульным боем в Алматы
Хабиб Нурмагомедов встретился с фанатами в Атырау
Читайте также
Обзор мундиаля. 10 Декабря
Ангелина Лукас вновь заявила о готовности провести бой с Назым Кызайбай
Жанкош Тураров провел дуэль взглядов перед титульным боем в Алматы
Хабиб Нурмагомедов встретился с фанатами в Атырау
Казахстанка стала чемпионкой Азии по пауэрлифтингу
Казахстанский боксер сразится против соперника с 22 боями
Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
Скандальный американский супертяж проведет бой в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал

Лента новостей