Молодежная команда Казахстана по футболу стартовала с победы на турнире в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная команда Казахстана U-21 на старте международного турнира «Antalya Cup-2021» обыграла сверстников из Северной Македонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz .

Северная Македония U-21 – Казахстан U-21 – 1:2

Голы у Казахстана: Совет 54, Жумабек 73

Казахстан U-21: Данил Устименко (В) – Саги Совет, Динмухаммед Кашкен, Адилбек Жумаханов, Лев Скворцов – Жаслан Каиркенов, Султан Сагнаев (К), Андрей Ульшин, Арман Кенесов – Владислав Прокопенко, Максим Скорых.

Резерв: Динмухаммед Жомарт (В) – Шахсултан Зубайдилда, Аслудин Хаджиев, Микаэль Аскаров – Арсен Буранчиев, Дмитрий Бачек, Динмухаммед Караман, Бекзат Имангазиев, Алияр Мухаммед – Абылайхан Жумабек.

Старший тренер: Кайрат Нурдаулетов.

Следующая игра нашей «молодежки» состоится 26 марта против Болгарии U-21. Начало встречи – 20:00 по времени Нур-Султана.



