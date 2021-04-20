Молодежная команда Казахстана по боксу гарантировала 10 медалей на ЧМ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 апреля в польском Кельце завершились четвертьфиналы молодёжного чемпионата мира. Из 20 боксёров, делегированных на соревнования Казахстаном, в полуфиналы вышли десять спортсменов – пять девушек и пятеро юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В четвертьфиналах Айшагуль Елеубаева (54 кг) уступила хозяйке ринга Каролине Ампульской, а Гульнар Турапбай (51 кг) проиграла монгольской спортсменке Кулан Алтанбек. Дана Дидай (75 кг) показала себя отличным панчером, особенно в сравнении с более высокой и длиннорукой венгеркой Богларкой Варга, но, тем не менее, проиграла 2:3. Результаты этого боя позже пересмотрели и счет был изменен - окончательным результатом поединка стал счет 3:2 в пользу Дидай.

Мади Амиров (91) сражался с индийским боксёром Вишалом Гуптой и блестяще провёл первый раунд, однако после перерыва что-то случилось, и Амиров, кажется, совсем потерял боевой дух, в то время как индиец развивал атаки и наращивал темп – в итоге 2:3 в пользу Гупты. Остальные казахстанцы, выступавшие в четвертьфиналах, показали невероятный заряд, и, что важно, техническое преимущество перед соперниками. Санжар Ташкенбай (49 кг), со счетом 5:0 победил узбекского боксёра Иброхима Ишжонова. Две знаменательные победы – над кубинцами. Ерболат Сабыр (56 кг) с усилием, но всё же без сомнений одолел Сайделя Хорту 3:0 и Сабыржан Аккалыков (64 кг) – Дариена Фавьера Кастро 4:1. Победу и гарантированную медаль принёс Диас Молжигитов (75 кг), который провёл поединок с литовцем Александром Трофимчуком 5:0.

Елнуру Суюнбаю (60 кг), который запомнился тем, что в одной восьмой четырежды отправил противника в нокдаун, на этот раз достался сложный оппонент, довольно техничный бразилец Юри Дос Рейс. Тем не менее, Елнур справился и со счетом 4:1 завершил казахстанскую четвертьфинальную программу.