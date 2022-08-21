Молодежная команда Казахстана по баскетболу 3x3 выступит на Кубке мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная команда Казахстана по баскетболу 3х3 примет участие в розыгрыше Кубка мира в Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Баскетбол 3x3 - это разновидность баскетбола, в котором играют три на бок, с одним щитом и расстановкой половинного корта. Согласно исследованию бизнес-школы ESSEC по заказу Международного олимпийского комитета, 3x3 является крупнейшим городским командным видом спорта в мире.

Наши спортсмены попали в группу D, где встретятся с игроками из Украины, Литвы, Бахрейна и Бразилии.

«Тренировочные сборы прошли на хорошем уровне. В моем распоряжении было шесть кандидатов. Радислав Родионов, Степан Якубович, Амир Ташимов, Эльдар Хилажев, Ануар Аргинбаев и Тимур Батыркул. Только первые двое ребят играли раньше вместе, один из них, Радислав Родионов, имеет опыт выступления на прошлогоднем молодежном Кубке мира, остальные кандидаты собраны из разных команд.

Одной из наших главной целей было организовать командную игру, чтобы ребята лучше понимали друг друга на соревнованиях и знали, как действовать. Я думаю, что нам это удалось. В целом, индивидуальный этап подготовки игроков сборной находится в удовлетворительном состоянии. Мы начали около месяца назад. Сначала мы уделили внимание физической подготовке, затем сделали акцент на командных взаимодействиях.

В этом году мы попали в одну группу со сборными Украины, Литвы, Бахрейна и Бразилии. Трудно сказать, что это будет легкое противостояние, потому что это Кубок мира. Конечно, мы готовы к битве. Мы хотим сделать все возможное, показать, что в нашей стране тоже есть баскетбол 3х3, стремимся к победе. Тем не менее, у каждой вышеназванной сборной есть свои сильные стороны. Надеемся, что будет хорошая игра»,- озвучил тренер команды Ривхат Бабекенов.

Напомним, что в прошлом году молодежная сборная по баскетболу 3х3 под руководством Ривхата Бабекенова дошла до четвертьфинала Кубка мира.

В этом году турнир продлится до 28 августа. Первый матч Казахстан сыграет 24-го числа против Литвы.













Фото: olympic.kz