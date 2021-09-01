Молодежная и юниорская команды Казахстана по боксу вернулись с Чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежная команда Казахстана по боксу вернулась домой после участия в чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Вечерний рейс из г. Дубай в Международном аэропорту г. Алматы ожидала большая группа встречающих. Несмотря на поздний час, поддержать юных чемпионов приехали родные и близкие спортсменов, друзья, представители СМИ и просто болельщики.

Шестичасовой перелет нисколько не сказался на настроении и состоянии чемпионов и призеров континента. Не привыкшие к такому внимаю, они скромно улыбались, фотались на память со всеми желающими, охотно отвечали на вопросы журналистов.

«Патриотизм в нашей команде на первом месте! И как вы знаете, финалы были 30 августа, в день Конституции. Я ребятам говорил – вы знаете что Казахстан девятая в мире по территории страна? Нам ее передали в наследство наши предки-батыры и мы должны всегда помнить об этом. Через спорт прославлять нашу страну! И еще я изначально сказал парням – вам всем надо стремиться стать лучшим боксером турнира. И они стали после этого соревноваться между собой в результатах. И если по существу, то почти каждый из них достоин был такого же звания что получил лучший боксер Азии Елнур Суюнбай. Я всеми своими подопечными доволен. Все большие молодцы!» – отметил в своем интервью старший тренер молодежной команды Казахстана Кайрат Сатжанов.

Команды юношей и девушек под руководством старших тренеров Кайрата Сатжанова и Елдоса Сайдалина завоевали на чемпионате Азии первое общекомандное место. На счету у юношей 11 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. У девушек 3 золота, 4 серебра и три бронзы. Всего 22 медали!

Кроме того, приз самого техничного боксера турнира получил наш спортсмен Елнур Суюнбай, выступающий в весовой категории до 63,5 кг.

Таким образом, чемпионами на арабском ринге стали:

Санжар Ташкенбай

Нурсултан Алтынбек

Абдыгалы Абдыкерим

Ерасыл Ермек

Елнур Суюнбай

Абзал Серик

Бакберген Алиаскаров

Темирлан Мукатаев

Серебряные медалисты:

Мади Амиров

Даниял Сапарбай

Бронзовые медалисты:

Арман Алматулы

Даурен Мамыр

У девушек «золото» из г. Дубай привезли:

Милана Аюпова

Аида Сарибарова

Диана Магауяева

Серебряные медалисты:

Айшагуль Елеубаева

Жулдыз Шаяхметова

Гаухар Шайбекова

Дана Дидай

Бронзовые медалисты:

Гульназ Брибаева

Гульнар Турапбай

Шахназ Исаева

Также ночью отдельным рейсом в южную столицу прибыл рейс юниорской команды под руководством старшего тренера Аркадия Топаева.

По итогам поединков в 26 весовых категориях среди мальчиков и девочек казахстанские юные мастера завоевали 8 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград!

Имена победителей у юниоров:

Дамир Байпаков

Торехан Сабырхан

Адайбек Ниязбаев

Бахтияр Анарбаев

Обладатели серебряных медалей:

Ислам Советов

Мохаммед Аттия-Хамед

Ердос Шарипбек

Обладатели бронзовых медалей:

Айдар Кадирхан

Илья Калинин

Мадияр Тайпаков

Виктор Литвинов

Даулет Тулемисов

Победительницы и призеры среди девочек:

Виктория Байдукова

Улжан Сарсенбек

Аружан Жанабаева

Умит Абилкайыр

Обладательницы серебряных медалей:

Енгилик Бостыбаева

Томирис Мырзакул

Асем Танатар

Айгерим Кабдолда

Ажар Туркестанова

Шугыла Рысбек

Обладательницы бронзовых медалей:

Елянур Турганова

Анита Адишева

Бахыт Сейдиш

Всего на чемпионате Азии по боксу сборные Казахстана среди молодежи и юниоров завоевали в общей сложности 47 награды из 51 разыгранных. Из них 19 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медали.