Молодежная и юниорская команды Казахстана по боксу вернулись с Чемпионата Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежная команда Казахстана по боксу вернулась домой после участия в чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Вечерний рейс из г. Дубай в Международном аэропорту г. Алматы ожидала большая группа встречающих. Несмотря на поздний час, поддержать юных чемпионов приехали родные и близкие спортсменов, друзья, представители СМИ и просто болельщики.
Шестичасовой перелет нисколько не сказался на настроении и состоянии чемпионов и призеров континента. Не привыкшие к такому внимаю, они скромно улыбались, фотались на память со всеми желающими, охотно отвечали на вопросы журналистов.
«Патриотизм в нашей команде на первом месте! И как вы знаете, финалы были 30 августа, в день Конституции. Я ребятам говорил – вы знаете что Казахстан девятая в мире по территории страна? Нам ее передали в наследство наши предки-батыры и мы должны всегда помнить об этом. Через спорт прославлять нашу страну! И еще я изначально сказал парням – вам всем надо стремиться стать лучшим боксером турнира. И они стали после этого соревноваться между собой в результатах. И если по существу, то почти каждый из них достоин был такого же звания что получил лучший боксер Азии Елнур Суюнбай. Я всеми своими подопечными доволен. Все большие молодцы!» – отметил в своем интервью старший тренер молодежной команды Казахстана Кайрат Сатжанов.
Команды юношей и девушек под руководством старших тренеров Кайрата Сатжанова и Елдоса Сайдалина завоевали на чемпионате Азии первое общекомандное место. На счету у юношей 11 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. У девушек 3 золота, 4 серебра и три бронзы. Всего 22 медали!
Кроме того, приз самого техничного боксера турнира получил наш спортсмен Елнур Суюнбай, выступающий в весовой категории до 63,5 кг.
Таким образом, чемпионами на арабском ринге стали:
Санжар Ташкенбай
Нурсултан Алтынбек
Абдыгалы Абдыкерим
Ерасыл Ермек
Елнур Суюнбай
Абзал Серик
Бакберген Алиаскаров
Темирлан Мукатаев
Серебряные медалисты:
Мади Амиров
Даниял Сапарбай
Бронзовые медалисты:
Арман Алматулы
Даурен Мамыр
У девушек «золото» из г. Дубай привезли:
Милана Аюпова
Аида Сарибарова
Диана Магауяева
Серебряные медалисты:
Айшагуль Елеубаева
Жулдыз Шаяхметова
Гаухар Шайбекова
Дана Дидай
Бронзовые медалисты:
Гульназ Брибаева
Гульнар Турапбай
Шахназ Исаева
Также ночью отдельным рейсом в южную столицу прибыл рейс юниорской команды под руководством старшего тренера Аркадия Топаева.
По итогам поединков в 26 весовых категориях среди мальчиков и девочек казахстанские юные мастера завоевали 8 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград!
Имена победителей у юниоров:
Дамир Байпаков
Торехан Сабырхан
Адайбек Ниязбаев
Бахтияр Анарбаев
Обладатели серебряных медалей:
Ислам Советов
Мохаммед Аттия-Хамед
Ердос Шарипбек
Обладатели бронзовых медалей:
Айдар Кадирхан
Илья Калинин
Мадияр Тайпаков
Виктор Литвинов
Даулет Тулемисов
Победительницы и призеры среди девочек:
Виктория Байдукова
Улжан Сарсенбек
Аружан Жанабаева
Умит Абилкайыр
Обладательницы серебряных медалей:
Енгилик Бостыбаева
Томирис Мырзакул
Асем Танатар
Айгерим Кабдолда
Ажар Туркестанова
Шугыла Рысбек
Обладательницы бронзовых медалей:
Елянур Турганова
Анита Адишева
Бахыт Сейдиш
Всего на чемпионате Азии по боксу сборные Казахстана среди молодежи и юниоров завоевали в общей сложности 47 награды из 51 разыгранных. Из них 19 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медали.
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