Молодежи среди депутатов маслихатов всего 2,7% - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Важно изменить механизмы работы маслихатов и их депутатов. Такого мнения придерживается директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» политолог Андрей Чеботарев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на его страницу в Facebook.

«Проведение выборов депутатов маслихатов всех уровней на основе пропорциональной системы представляется результативным в том случае, если оно приведет к превращению данных органов в реально работающие своего рода региональные (области, районы, города республиканского значения) и местные (города областного уровня) парламенты. Пока же эти органы в силу ряда факторов фактически подконтрольны соответствующим акимам, их депутаты в своем большинстве занимаются своими личными и деловыми вопросами, их работа не видна значительной части населения и не интересна для освещения различными СМИ», - обозначил политолог.

По официальной статистике, продолжил он, сегодня в Казахстане действует 216 областных, районных и городских маслихатов в составе 3074 депутатов. При этом подавляющее большинство составляют члены партии «Nur Otan». В профессиональном отношении здесь превалируют представители бизнеса (35,1%). Возрастной же срез демонстрирует преобладание группы в возрасте 51-60 лет (42,1%); второе место по данному признаку занимают люди старше 60 лет (29,8%). Молодежи до 30 лет среди депутатов маслихатов всего 2,7%. Количество женщин-депутатов - 26,1%.

«Понятно, что с таким составом страна имеет то, что имеет. Особенно некий вакуум в системе местной представительной власти наблюдался в пик пандемии COVID-19. Судя по всему, это учитывают и в руководстве партии власти, инициировавшем проведение праймериз. Прежде всего, в них приняли участие менее половины депутатов-партийцев (1410 человек). Из них до следующего этапа внутрипартийного отбора дошли 1197 человек. При этом не исключено, что на партийных конференциях, которые пройдут в разных регионах с 10 по 17 ноября этого года, отсеется еще какая-то часть. Первый зампредседателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек ожидает, что именно по маслихатам партийные списки обновятся более чем на 60%. Как поведут себя в этом отношении другие партии, представленные в разных маслихатах, пока неизвестно. Хотя, возможно, что и они настроены серьезно поменять состав своих депутатов», - говорит Андрей Чеботарев.

Обновление состава будущих депутатов маслихатов дает некоторые ожидания относительно улучшения деятельности данных органов. Особенно если сюда придет определенное количество представителей молодежи и общественно активных людей, подчеркивает он. «Кроме того, сами партии будут теперь нести прямую ответственность за своих представителей и максимально влиять на их деятельность. Крайней мерой здесь может стать исключение того или иного депутата из рядов соответствующей партии с автоматическим лишением мандата. Ее вполне можно будет применять к так или иначе дискредитирующим себя и свою партию депутатам. Либо последние предпочтут сами слагать свои депутатские полномочия, чтобы не допускать лишнего шума вокруг себя», - выразил мнение Андрей Чеботарев.

Помимо этого важно также изменить механизмы работы маслихатов и их депутатов, считает политолог. «В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в частности, предложил наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций, ввести обязательные онлайн-трансляции их заседаний и усилить ревизионные комиссии. Вместе с тем представляется целесообразным, в частности, ввести должность председателя маслихата (сейчас есть только секретарь – прим.) и перевести деятельность председателя и определенного количества депутатов (например, руководителей постоянных комиссий) на постоянную основу. Одновременно следует увеличить уровень отчетности депутатов маслихатов перед населением соответствующих регионов и городов, независимо от их партийной принадлежности», - резюмировал Андрей Чеботарев.