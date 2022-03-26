РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:26, 25 Март 2022 | GMT +6

    Молодежь занимает особое место в политике – Аида Балаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения задач, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана, особая роль отводится молодежному кадровому резерву. Такое мнение высказала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Молодежь занимает особое место в политике. В своем недавнем Послании Глава государства озвучил ряд политических реформ. Теперь мы вместе будем работать над реализацией инициатив Президента. И в этом вопросе большую роль играет Президентский молодежный кадровый резерв», - сказала Аида Балаева на встрече с участием ПМКР.

    По ее словам, цель сегодняшней встречи с Президентским молодежным кадровым резервом – выслушать их мнения, предложения.

    «Что вы думаете о послании молодежи? Какие у вас есть предложения? Хотим вас услышать. Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими мыслями открыто. В конце мероприятия, выслушав высказанные мнения, мы придем к единому выводу», - отметила А. Балаева.


    Теги:
    Президентский кадровый резерв Аида Балаева Послание Президента РК-2022 Общество Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!