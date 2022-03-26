Молодежь занимает особое место в политике – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения задач, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана, особая роль отводится молодежному кадровому резерву. Такое мнение высказала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь занимает особое место в политике. В своем недавнем Послании Глава государства озвучил ряд политических реформ. Теперь мы вместе будем работать над реализацией инициатив Президента. И в этом вопросе большую роль играет Президентский молодежный кадровый резерв», - сказала Аида Балаева на встрече с участием ПМКР.

По ее словам, цель сегодняшней встречи с Президентским молодежным кадровым резервом – выслушать их мнения, предложения.

«Что вы думаете о послании молодежи? Какие у вас есть предложения? Хотим вас услышать. Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими мыслями открыто. В конце мероприятия, выслушав высказанные мнения, мы придем к единому выводу», - отметила А. Балаева.