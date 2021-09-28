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    16:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Молодёжь за чистый город: карагандинцы на бегу собрали 70 мешков мусора

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студенты карагандинских колледжей приняли участие в акции «День чистоты» в формате спортивного субботника – плоггинга. Они собрали 70 мешков мусора, пригодного к переработке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Перед началом плоггинга экотренеры школы «Экожастар» провели мастер-класс по сортировке и правильному сбору мусора.

    «Плоггинг – это спортивный субботник. И такой формат позволяет участникам не просто заниматься спортом, укрепляя своё тело, но и одновременно делать свой город чище», – отметил заместитель директора по воспитательной работе Карагандинского высшего политехнического колледжа Азамат Екижанов.

    По словам заместителя руководителя Регионального научно-практического центра «Сарыарка дарыны» Асхата Какетаева, планируется увеличить число локаций, где можно будет проводить подобные забеги.

    «Субботники в формате плоггинга будут популярными среди молодёжи, а также станут инструментом для привлечения внимания горожан к проблемам экологии», – считает Асхат Какетаев.

    Также в рамках акции прошёл конкурс на самого быстрого и собравшего больше всех мусора. Победителей выявили с помощью системы электронной отметки SportIdent.

    По итогам забега 1-е место заняла команда Карагандинского высшего политехнического колледжа, 2-е – областная специализированная школа-интернат-колледж имени А. Молдагуловой и 3-е – Карагандинский машиностроительный колледж.

    Победителей наградили дипломами и ценными подарками.


    Теги:
    Спорт Экология Карагандинская область
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