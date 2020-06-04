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Молодежь ВКО исполнила гимн на горе Казахстан

4 Июня 2020 21:48
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Молодежь ВКО исполнила гимн на горе Казахстан

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Молодежь поднялась на гору государственных символов Казахстан и исполнила гимн РК.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК Восточно-Казахстанской области.

Патриотическая акция была инициирована Домом дружбы – центром общественного согласия АНК ВКО совместно с волонтерами и посвящена дню Государственных символов РК.

Как сообщалось ранее, мелодия гимна также прозвучала на 25-ти точках уличного радио.

У подножия горы Казахстан был запущен воздушный шар с изображением флага и герба Республики Казахстан. Кроме того, прошел парад катеров по реке Иртыш с 40 флагами.

Сегодня в городах и районах Восточного Казахстана в связи с пандемией коронавирусной инфекции большая часть мероприятий в честь Дня Государственных символов проходила в онлайн формате с общим охватом более 5 тысяч человек.



Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-vko-zapustili-vozdushnyy-shar-s-flagom-i-gerbom-respubliki_a3657979


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Видео,
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