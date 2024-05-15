Депутат Мажилиса Даулет Мукаев поднял вопрос о доступном жилье для молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уделяет ли правительство достаточно внимания молодежи? Самой важной потребностью является проблема жилья. Я направлял депутатский вопрос Роману Васильевичу (Скляру, первому заместителю Премьер-министра РК, прим. ред.) по поводу съемной квартиры, предоставленной не арестованным молодым людям. Он вкратце сообщил, что вопрос обеспечения молодежи жильем находится на контроле Правительства. Повторно направляю требования молодежи для принятия конкретных мер, — заявил Даулет Мукаев в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, с 2019 года количество молодых людей, проживающих в квартирах арендного жилья в Астане, Алматы и Шымкенте, достигло 10 тысяч. С 2019 года прошло почти 5 лет, и времени для накопления необходимых средств осталось мало.

Депутат заявил, что в мегаполисах высок риск того, что молодые люди могут остаться на улице. Квартиры, которые должны были выделить в прошлом году, молодежи Алматы до сих пор не переданы, точный список и результаты не обнародованы.

Д. Мукаев назвал причины, из-за которых молодые люди не могут накопить денег и обзавестись собственным жильем.

— С 2019 года уровень инфляции увеличился, а цены на жилье растут из года в год. Еще 5 лет назад средний квадратный метр квартиры в республике составлял 200 тысяч, а сейчас почти 400 тысяч, стоимость увеличилась в 2 раза. Откровенно говоря, вместо того, чтобы копить деньги на жилье, на первый план выходят другие нужды для существования. Во-вторых, в стране нет эффективной государственной жилищной программы для молодежи. Из-за отсутствия эффективной программы в стране молодые люди вынуждены работать за рубежом, чтобы накопить на жилье. Многие из них не возвращаются. Это приводит к уменьшению количества талантливой молодежи в стране. В-третьих, молодые люди, живущие в квартирах арендного жилья, лишены других государственных программ и возможности стоять в очереди, — перечислил депутат.

Для исправления ситуации, мажилисмен предлагает сделать процентную ставку не выше 5% либо продлевать срок пребывания в арендном жилье.