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Молодежь Текели организовала велопробег с Государственным флагом

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Марта 2023, 14:37
Молодежь Текели организовала велопробег с Государственным флагом Фото: пресс-служба акимата Жетысуйской области

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Организовав велосипедный пробег, молодежь Текели приняла участие в выборах, прибыв на избирательный участок №445. В рамках патриотической акции велосипедисты проехали по городу с Государственным флагом.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысускойобласти.

«При виде Государственного флага в каждом пробуждается гордость за свою страну, за свой народ, и в сердце укрепляется любовь к Родине. Чтобы подать пример нашей молодежи, мы организовали велопробег, проехав по нашему городу с Государственным флагом в руках. Приглашаем всех наших соотечественников сделать свой выбор», — сказал один из спортсменов, представитель велоклуба Velotravel Tekeli Ынтымак Аленбек.


Выборы   Патриотизм   Молодежь   Жетысуская область  
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