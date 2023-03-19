Молодежь Текели организовала велопробег с Государственным флагом

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Организовав велосипедный пробег, молодежь Текели приняла участие в выборах, прибыв на избирательный участок №445. В рамках патриотической акции велосипедисты проехали по городу с Государственным флагом.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысускойобласти.

«При виде Государственного флага в каждом пробуждается гордость за свою страну, за свой народ, и в сердце укрепляется любовь к Родине. Чтобы подать пример нашей молодежи, мы организовали велопробег, проехав по нашему городу с Государственным флагом в руках. Приглашаем всех наших соотечественников сделать свой выбор», — сказал один из спортсменов, представитель велоклуба Velotravel Tekeli Ынтымак Аленбек.