Молодежь составляет 22,4% населения Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы молодежной политики обсуждали в Таразе, на заседании совета по вопросам молодежи при акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председательствовал на заседании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

О проделанной работе доложил руководитель облуправления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа. Он отметил, что молодежь составляет 22,4% населения области.

Для реализации молодежной политики в Жамбылской области принята программа «Әулиеата жастары». В первом полугодии 2021 года уровень безработицы среди молодых людей составил 2,6%, что является самым низким показателем среди регионов.

«Утвержден план работы с молодежью, состоящей в списках NEET и пробации, определены конкретные индикаторные показатели. С начала года организовано 16 ярмарок вакансий, трудоустроено 655 молодых людей. Безработная и молодежь из списков NEET привлекается к сезонным работам в трудовом отряде «Жасыл ел», на эти цели в текущем году из областного бюджета выделены 53,4 млн тенге. На сегодняшний день в трудовых отрядах работают 463 молодых человека. До конца года планируется привлечь 1 тысячу юношей и девушек. Кроме того, совместно с отраслевым управлением проводится работа по сезонному трудоустройству на строительные объекты около двухсот студентов», - сказал Серикбол Бериккожа.

Аким области Бердибек Сапарбаев акцентировал внимание на актуальных вопросах молодежной политики и воспитания.

«Для молодого поколения воспитание бабушек и дедушек - большая школа. Детей-школьников из Тараза необходимо отправлять на летние каникулы к бабушкам и дедушкам в село. Родители должны подумать об этом. Сегодня важно уделять особое внимание и эффективному досугу молодежи. Мы уже в прошлом году построили в регионе 14 спортивных комплексов, 92 спортивные площадки. В каждом селе у молодых людей есть возможность свободно заниматься спортом, искусством, творчеством. Специалистам соответствующей отрасли необходимо слаженно работать в этом направлении. Мы также должны минимизировать молодежную преступность. «Молодежный центр» в каждом районе должен располагаться в отдельном здании. В ряде районов эта работа не осуществлена», - сказал глава региона.

В онлайн-формате несколько руководителей районов проинформировали о работе в этом направлении.

Аким Таласского района Канатбек Мадибек сообщил, что решен вопрос о предоставлении здания для «Молодежного центра». Заместители акимов Байзакского района Дауир Даулет и Кордайского района Дамира Сугирбек доложили о принимаемых мерах по профилактике преступлений.

Председатель молодежной организации «Жасулан» Айжан Ортайкызы отметила, что со всеми школами налажены контакты, в организацию принято 160 тысяч учащихся.

Представитель областного департамента по делам обороны сообщил, что в этом весеннем сезоне на службу в армию отправились 1 149 молодых людей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Аким области подчеркнул, что поддерживает все предложения, выдвинутые на совещании, что воспитание молодежи всегда будет актуальным. Заместитель акима области Даулет Карибек остановился на необходимости искать новые пути реализации молодежной политики и дал руководству молодежного управления конкретные поручения, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.