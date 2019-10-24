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09:16
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Молодежь СНГ обсудила концепцию дальнейшего сотрудничества в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Форум молодежи государств-участников СНГ проходит с 24 по 26 октября в городе Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Молодежный ресурсный центр Шымкента.
Цель мероприятия – cоздание коммуникативной дискуссионной площадки и формирование межкультурного диалога между молодежными лидерами государств-участников СНГ, консолидация молодежных организаций и молодых лидеров.
В форуме приняли участие представители молодежных организаций, молодые предприниматели, волонтеры, представители государственных органов, СМИ, творческая молодежь из Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.
24 октября состоялось официальное окрытие Форума, где с приветственным словом выступил председатель Комитета по делам молодежи и семьи М. Кожахмет.
В своем выступлении он отметил важность и актуальность проведения форума, направленного на укрепление связей между молодежью стран СНГ, в Год молодежи в Казахстане.
«Шымкент не случайно выбран местом проведения форума. На XXV сессии международной ассамблеи столиц и крупных городов Казахстан предложил объявить культурной столицей СНГ в 2020 году город Шымкент, расположенный на юге Казахстана и имеющий богатую многовековую историю» - сказал М. Кожахмет.
В рамках форума также были организованы работы дискуссионных площадок на темы «Волонтерство как образ жизни», «Бизнес-блогинг», «Социальная реальность», «Творческая мастерская» при участии национальных экспертов.
Организаторы форума - Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК, Общественный фонд «Вместе с нами» при поддержке акимата города Шымкент.
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