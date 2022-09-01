Молодежь сможет заниматься любимым делом – Ильяс Тустикбаев о льготном микрокредитовании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев поделился своим мнением о тех инициативах, которые озвучил в своем Послании Президент РК. Он отметил в беседе корреспонденту МИА «Казинформ», что теперь у молодежи появилась возможность заниматься любимым делом и открыть бизнес благодаря механизму льготного микрокредитования под 2,5% годовых.

«В связи с последними событиями ожидали конкретные решения, конкретные поручения. Президент предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. После того, как им исполнится 18 лет, накопленную сумму они смогут потратить на обучение или на покупку жилья. Эта мера действительно решит многие проблемы молодежи, потому что во взрослой жизни возникают проблемы в получении высшего образования, в покупке жилья, трудоустройстве. Немаловажное решение принято по борьбе с наркотиками. Наркотические вещества в последнее время распространены среди молодежи, особенно синтетические наркотики, их можно получить в шаговой доступности даже посредством социальных сетей, в ночных развлекательных заведениях. По поручению Президента будет разработан комплексный план по противодействию наркобизнесу. Думаю, объединившись, общество и Правительство вместе решат эту проблему. Наркозависимая молодежь – это не будущее страны. Если решим эту проблему, обеспечим молодежи светлое будущее», - считает президент Альянса студентов Казахстана.

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев также сообщил о том, что для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного микрокредитования под 2,5% годовых. А в следующем году различными мерами занятости будет охвачено около 100 тыс. молодых людей.

По словам Ильяса Тустикбаева, трудоустройство во все времена будет актуальной проблемой. Он отметил, что есть ребята, которые хотят заниматься любимым делом, открыть бизнес. Поэтому отрадно, что молодежь получит поддержку от государства благодаря механизму льготного микрокредитования.

«В последние годы замечаем, что проделана большая работа по повышению качества образования. У некоторых высших учебных заведений были отозваны лицензии, организованы проверки. Могу с уверенностью сказать, что качество образования улучшилось по сравнению с ситуацией, которая существовала 3-5 лет назад. Соответственно должны повышать заработную плату преподавателей. Для этого должны трудиться сильные преподаватели. Из этого исходит, что цена обучения в вузах будет повышаться. Мы должны учесть, что не все слои населения могут позволить дорогое обучение в лучших учебных заведениях. В этой связи студентам также предоставят льготные кредиты на обучение. Благодаря этой мере многим ребятам будет доступно качественное высшее образование», - добавил Ильяс Тустикбаев.

Считаю, что высшее образование не должно быть 100% доступно. Мы видим, что в лучших вузах мира нет государственных грантов. Они привлекают сильных ребят за собственные гранты. Если ты хочешь обучиться на платной основе, то это стоит дорого. Думаю, мы тоже к этому идем. В будущем у нас будет так же.

Как сообщалось, 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.



