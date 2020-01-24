Молодежь Семея приняла участие в акции по очистке города от снега

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Молодежь Семея активно приняла участие в акции по очистке города от снега, передает МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре рассказали, что учащиеся колледжей и высших учебных заведений Семея с удовольствием приняли участие в акции по очистке культурно-значимых объектов города от снега. Около 30-ти волонтеров расчистили территорию у памятника Абая.

При этом многие из ребят принимают участие в подобных акциях уже не первый раз. Среди них и студент первого курса колледжа радиотехники и связи Никита Гутов. Молодой человек регулярно помогает с очисткой снега городскому приюту для бездомных животных и сегодня, узнав об акции, также решил ее поддержать.

«У нас в колледже сегодня спросили кто из ребят хочет стать волонтером и помочь убрать снег на прилегающей территории к памятнику Абая к 175-летию писателя и еще на паре объектов. Добровольцев вызвалось много. Большинство ребят сразу же согласились, и убирать снег мы пошли уже на следующей паре», – рассказал Никита.

В рамках акции ребята расчистили снег не только у подножия памятника, но и помогли с очисткой дворов одиноким пенсионерам, проживающим в поселке Восточный.

«По инициативе Молодежного ресурсного центра в городе проводится акция по очищению снега в культурно-значимых местах города. Также ребята выезжают в дома к одиноким пожилым людям и помогают убрать снег со двора. Сразу после расчистки снега у памятника, мы поедем по двум адресам в поселок Восточный. Мы обзвонили учебные заведения и пригласили принять участие в этой доброй акции и сегодня принимают участие в ней около 30-ти волонтеров», – пояснила одна из организаторов акции Фариза Онгарова.

Волонтеры отметили, что акция обязательно получит продолжение. В следующий раз ребята расчистят от снега территории уже других культурных объектов.

Напомним, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега.

Национальный музей РК поддержал челлендж по уборке снега.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».







