+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 0 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Молодежь Семея напоила горячим чаем коммунальщиков

23 Ноября 2019 16:00
Поделиться:
Молодежь Семея напоила горячим чаем коммунальщиков

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее с приходом морозов стартовала акция «Семей - город добра», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Прошел семинар-тимбилдинг «Turkistan media talks: СМИ и трансформация»
Замакима Туркестанской области и аким Туркестана на несколько часов пересели в коляски В столице студенты из 5 регионов приняли участие в конкурсе по антиэсктремизму Членам ассоциации инвалидов пообещали помочь с помещением в акимате Алматы

Акция была организована молодежным ресурсным центром и городским филиалом МК Jas Otan ВКО. В первый день морозов свыше 40 волонтеров обошли все центральные улицы и остановки города. Активисты угощали горожан горячим ароматным чаем и пышными булочками.

«Для того чтобы наши волонтеры не замерзли, мы разделили их по сменам. Когда у одной команды закончится чай в термосах, то их подменяет другая группа с горячим чаем. И таким образом мы около 100 горожан угостили в ходе первого дня акции», - рассказал руководитель Молодежного ресурсного центра города Семея Олжас Согымбай.


Накануне вечером волонтеры решили поддержать уже сотрудников коммунальных служб, которые в эти морозные дни работали на улице. Одни чистили снег, другие устраняли неполадки в канализационных колодцах.


«В эти морозные дни главное – не эта чашка горячего чая, а проявленное к нам внимание со стороны молодых людей «, - отмечали сотрудники городских коммунальных служб.

Подготовились к морозам и в детском биологическом центре Семея. Зоологи утеплили уличные убежища животных и сделали им глубокую подстилку из соломы, а также увеличили рацион питания.


«Всех птиц, которые не выносят такие морозы, перевели в зимний павильон. Ламу мы временно закрыли в её домике. Медведь Гриша уже впал в спячку, а Зита еще бодрствует», - пояснила заведующая биологическим отделом Дарья Вощакина.

Отметим, что в эти морозные дни на дорогах республиканского значения были организованы специальные мобильные пункты обогрева. По направлению в город Семей на трассах были установлены 7 таких пунктов. Главная их цель – обеспечение всех нуждающихся теплом, горячим чаем, а также предоставление временного места для отдыха и обогрева. При необходимости возможно оказание медицинской или технической помощи.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Нур Отан, Погода, Общество,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив