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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Молодежь Семея напоила горячим чаем коммунальщиков
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее с приходом морозов стартовала акция «Семей - город добра», передает МИА «Казинформ».
Акция была организована молодежным ресурсным центром и городским филиалом МК Jas Otan ВКО. В первый день морозов свыше 40 волонтеров обошли все центральные улицы и остановки города. Активисты угощали горожан горячим ароматным чаем и пышными булочками.
«Для того чтобы наши волонтеры не замерзли, мы разделили их по сменам. Когда у одной команды закончится чай в термосах, то их подменяет другая группа с горячим чаем. И таким образом мы около 100 горожан угостили в ходе первого дня акции», - рассказал руководитель Молодежного ресурсного центра города Семея Олжас Согымбай.
Накануне вечером волонтеры решили поддержать уже сотрудников коммунальных служб, которые в эти морозные дни работали на улице. Одни чистили снег, другие устраняли неполадки в канализационных колодцах.
«В эти морозные дни главное – не эта чашка горячего чая, а проявленное к нам внимание со стороны молодых людей «, - отмечали сотрудники городских коммунальных служб.
Подготовились к морозам и в детском биологическом центре Семея. Зоологи утеплили уличные убежища животных и сделали им глубокую подстилку из соломы, а также увеличили рацион питания.
«Всех птиц, которые не выносят такие морозы, перевели в зимний павильон. Ламу мы временно закрыли в её домике. Медведь Гриша уже впал в спячку, а Зита еще бодрствует», - пояснила заведующая биологическим отделом Дарья Вощакина.
Отметим, что в эти морозные дни на дорогах республиканского значения были организованы специальные мобильные пункты обогрева. По направлению в город Семей на трассах были установлены 7 таких пунктов. Главная их цель – обеспечение всех нуждающихся теплом, горячим чаем, а также предоставление временного места для отдыха и обогрева. При необходимости возможно оказание медицинской или технической помощи.
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