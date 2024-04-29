Молодежь провела субботник у дома ветерана ВОВ в Таразе

29 апреля 2024 года в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» экологической акции «Таза Қазақстан» проведены работы по покраске стен, благоустройству двора дома ветерана Великой Отечественной войны Ережепбая Муталипа, передает агентство Kazinform.

Активное участие в мероприятии приняли сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью «Тұрғын үй жөндеу Тараз», активная молодежь города, волонтеры.

В завершение мероприятия ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил молодежь.

В рамках недели «Өнегелі ұрпақ» акции «Таза Қазақстан» молодежь нашего города добровольно приезжает и проводит уборку. В целом, я искренне рад, что такую инициативу подхватила и скоординировала наша молодежь.

— Призываю жителей нашего города принять активное участие в республиканской акции «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в преображение города. Благодаря этому каждый из нас не только сохранит чистоту города, но и прививает подрастающему поколению патриотизм и национальное воспитание, — сказал фронтовик.

Другие жители многоэтажного жилого дома также выразили благодарность молодежи за такое благое дело.

В целом, сегодня по области 8 ветеранов ВОВ. В рамках акции во всех домах ветеранов проведены работы по благоустройству.