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    14:42, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Молодежь провела субботник у дома ветерана ВОВ в Таразе

    Субботник у ветерана Великой Отечественной войны
    Фото: УВП Жамбылской области

    29 апреля 2024 года в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» экологической акции «Таза Қазақстан» проведены работы по покраске стен, благоустройству двора дома ветерана Великой Отечественной войны Ережепбая Муталипа, передает агентство Kazinform.

    Активное участие в мероприятии приняли сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью «Тұрғын үй жөндеу Тараз», активная молодежь города, волонтеры.

    В завершение мероприятия ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил молодежь.

    В рамках недели «Өнегелі ұрпақ» акции «Таза Қазақстан» молодежь нашего города добровольно приезжает и проводит уборку. В целом, я искренне рад, что такую инициативу подхватила и скоординировала наша молодежь.

    Субботник у ветерана Великой Отечественной войны

    — Призываю жителей нашего города принять активное участие в республиканской акции «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в преображение города. Благодаря этому каждый из нас не только сохранит чистоту города, но и прививает подрастающему поколению патриотизм и национальное воспитание, — сказал фронтовик.

    Другие жители многоэтажного жилого дома также выразили благодарность молодежи за такое благое дело.

    В целом, сегодня по области 8 ветеранов ВОВ. В рамках акции во всех домах ветеранов проведены работы по благоустройству.

    Теги:
    Таза Қазақстан Жамбылская область Тараз Волонтеры Благоустройство
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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