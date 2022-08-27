27 Августа 2022 00:25

Молодежь озвучила инициативы на деловом завтраке с вице-премьерами стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Молодежного форума СНГ и ЕАЭС 26 августа в культурном центре «Рух Ордо», в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, состоялся деловой завтрак представителей молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, на котором были озвучены молодежные инициативы по развитию евразийской интеграции, передает МИА «Казинформ».

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович высоко оценил роль молодежи в развитии евразийской интеграции и высказал уверенность, что молодежные форумы стран ЕАЭС и СНГ должны проводиться на регулярной основе.

«Это не какой-то эпизод в молодежном движении. Все правительства и лично главы государств уделяют большое внимание молодежной политике. У нас единое стремление взять лучшее друг у друга, выстраивать интеграционные связи. Сегодня немыслимо развитие и молодежного движения, и экономики, если мы будем замыкаться в рамках конкретной страны», - отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

По его словам, экономическая реальность диктует необходимость формирования новых подходов в деятельности интеграционных объединений.

«Необходимо расшивать узкие места, уходить от шаблонного решения вопросов. Принимаемые в установленном порядке решения, безусловно, важны, но их недостаточно для достижения общих целей экономического союза», – подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

Он также напомнил, что сейчас Комиссия интенсивно работает над новыми инициативами по перспективному развитию Союза и предложил участникам форума включиться в эту работу.

«Евразийский экономический союз – это живой организм, важно, чтобы молодые люди из стран-участниц были широко вовлечены в процессы интеграции, а самые активные принимали участие в определении дальнейших направлений развития объединения», - заявил Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Он выразил уверенность, что молодежный форум станет ежегодной площадкой для открытого диалога молодых специалистов из стран СНГ и ЕАЭС, а также доброй традицией.

Предложения активистов Республики Армения касались вопросов образования – включения в программы общего образования soft skills, активного развития платформы онлайн-образования, программ производственных практик и стажировок, а также создания на пространстве ЕАЭС фонда или программы академической мобильности молодых ученых и преподавателей.

Инициатива молодежи Республики Беларусь касается развития волонтерского движения, которое стало одной из самых востребованных форм занятости современных молодых людей. В учреждениях образования стран ЕАЭС и СНГ предложено масштабировать проект «Волонтерский навигатор», реализуемый в Беларуси.

Представители казахстанской молодежи выступили с инициативой развивать туризм, разработав Концепцию развития молодежного туризма в странах СНГ и ЕАЭС, которая станет ориентиром и будет способствовать развитию молодежного предпринимательства. По их мнению, в рамках концепции может быть разработан перечень молодежных туристических маршрутов, мероприятия по стимулированию спроса и заинтересованности среди молодежи в путешествиях в страны ЕАЭС.

Инициатива молодежи Кыргызской Республики – развивать креативную экономику. Предложено создать платформу, которая объединит креативную молодежь стран СНГ в сообщество, через мероприятия, соискателей, ищущих работу, и работодателей в поисках сотрудников.

По мнению представителей российской делегации, необходимо развивать молодежное предпринимательство и создать сообщество молодых предпринимателей Евразийского экономического союза.

Представители молодежи Республики Узбекистан сделали акцент на молодежных мероприятиях и культурных инициативах – проводить на ежегодной основе на принципах ротации молодежные мероприятия, фестивали и деловые форумы, на которых молодежь стран СНГ могла бы обмениваться инициативами, реализовывать совместные проекты. Особое внимание, по их мнению, необходимо уделить вопросам межкультурного взаимодействия.

В деловом завтраке приняли участие председатель Совета ЕЭК, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, и.о. заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.