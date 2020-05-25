Молодежь ориентирована на создание семьи неотрадиционного типа - исследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благотворительным фондом «Зор Рух» совместно с акиматом города Алматы в рамках проекта «Отбасы институты» проведено массовое онлайн-тестирование среди молодежи для определения уровня их готовности к семейной жизни. Мероприятие было приурочено к Международному дню семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В тестировании мог участвовать каждый казахстанец с любого гаджета (смартфон, ноутбук, планшет). Тест состоял из 33 вопросов, касающихся супружеских семейных ролей, личных качеств респондента и жизненных ценностей. Анкета была нацелена на определение места семьи в системе ценностей молодежи, выявление установок молодежи на создание семьи, изучение желаемого типа семьи в представлениях современной молодежи.

В анкетировании участвовало 948 граждан, из них женского пола – 68% и мужского – 41,5% . Из них 47% - в возрасте 18-25 лет и 38,71% - 26-35 лет. Охват несовершеннолетних составил 4,3%, и 10% респондентов старше 36 лет.

В ходе анкетирования респонденты отметили значимость социально-психологического единства (72,4%). На второй позиции - наличие детей и родителей (19%). 8,6% респондентов считают, что успехом крепкой семьи является юридически оформленный брак.

По мнению респондентов, мужчина в семейных отношениях должен оставаться лидером. При этом женщина также играет немаловажную роль. Так считает большинство ответивших на вопрос – 65,2%. Почти 1/3 часть отдали предпочтение равноправию в лидерстве. Традиционный патриархат, когда вся власть находится в руках мужчины, выбрали предпочитаемым типом отношений в семье лишь 3% респондентов.

Основным мотивом для заключения брака и создания семьи является взаимная любовь, домашний уют, семейное тепло и прочность чувств. Такой вариант ответа выбрали абсолютное большинство - 92,2% ответивших. Решение квартирного вопроса, финансовое благополучие мотивируют 6,9% респондентов, и лишь 0,9% желают вступить в брак только для избавления от одиночества.

Для большинства респондентов гармоничный брак предполагает социальную зрелость супругов, способность материально обеспечить семью, долг и ответственность перед всеми членами семьи (77,3%). Другая немалая часть ответивших отмечают важность возрастной и физиологической готовности с перспективой установления доверительных отношений (19%).

Семья, по результатам исследования, занимает важное место в системе ценностей молодежи. Ее выбирают 91,8% от числа ответивших респондентов.

Резюмируя полученные данные, организаторы анкетирования пришли к выводу, что современная молодежь ориентирована на создание брачно-семейных отношений неотрадиционного типа, который предполагает лидерство мужчины в отношениях, но при этом работают и содержат семью оба супруга, а также существует четкое разграничение семейных обязанностей.

По результатам тестирования молодежь ищет и ценит в партнере больше всего заботливость, эмоциональную поддержку и интеллект. Помимо личностных качеств, при выборе партнера важны взаимное влечение и совпадение жизненных ценностей, убеждений и мировоззрения. Главные приоритеты для молодых - семья, дети и здоровье. Представления молодежи о регистрации брака пока нечеткие, так как их взгляды оказались довольно противоречивыми.

В целом, можно сделать вывод, что установки молодежи относительно семьи и брака не противоречат канонам, принятым в казахстанском обществе.



