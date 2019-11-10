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Молодежь Нур-Султана помогает ветеранам и пенсионерам в уборке снега

10 Ноября 2019 20:30
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Молодежь Нур-Султана помогает ветеранам и пенсионерам в уборке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне в Нур-Султане весь день шел снег, было объявлено штормовое предупреждение, перекрыты въезды и выезды из города. Сегодня с утра столичная молодежь вышла помогать ветеранам и пенсионерам, чтобы убрать снег и наледь, не дожидаясь приезда коммунальных служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Активисты КГУ «Астана жастары» из числа молодежи помогают ветеранам и пенсионерам в уборке дворовых территорий.

«Ребята оказали помощь в очистке от снега придомовых территорий тружеников тыла и одиноких пенсионеров. Студенты, разделившись на группы и вооружившись лопатами, за пару часов успели убрать скопившийся снег во дворах и на крышах домов. После этого при помощи погрузочного транспорта собранный снег будет вывезен», – отметил главный специалист Управления по делам общественного развития города Нур-Султана Акулан Тастемир.


Добавим, что в акции, стартовавшей сегодня, принимают участие более 30 человек. В целом в день будут охвачены 50 ветеранов и пенсионеров, которые проживают в жилых массивах города. Ребят снабдят необходимым инвентарем, а также для вывоза снега будет задействована спецтехника.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода, Молодежь,
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