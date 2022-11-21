Молодежь на выборах голосовала за надежду - Международный налоговый и инвестиционный центр США

21 Ноября 2022, 14:15

21 Ноября 2022, 14:15

Молодежь на выборах голосовала за надежду - Международный налоговый и инвестиционный центр США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Международного налогового и инвестиционного центра США Дэниел Витт сообщил, что в день голосования на выборах Президента РК был сделан решительный шаг вперед на пути к демократии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые приехал в Казахстан в 1993 году. Я даже потерял счет времени. Мне кажется, что я бывал здесь более 150 раз. Каждый месяц чуть ли не приезжал в Казахстан. Очень приятно видеть громадную трансформацию не только в виде появления новых зданий. Интересно видеть и трансформацию самих людей. Во-первых, поздравляю вас. Думаю, вчера произошло еще одно историческое и решительное событие, которое позволило народу Казахстана сделать еще один шаг вперед к демократии. Выбор, сделанный людьми - для людей. Наша совместная работа включала визит 55 избирательных участков. Это происходило в Алматы, в Алматинской области, в столице и недалеко от столицы. Мы посмотрели, как закрываются четыре избирательных участка и начинается подсчет голосов. Мы наблюдали свободные и справедливые выборы. Это подтверждается самими избирателями, гражданами, с которыми разговаривали, а также казахстанскими независимыми наблюдателями, которые сидели с 07:00 до 22:00, наблюдая за процессом и 85% таких наблюдателей моложе 35 лет. В ходе субботнего дня встретились с представителями кандидатов. Мы задавали вопросы о том, считают ли они этот процесс справедливым. Все ответили утвердительно», - рассказал журналистам на брифинге Дэниел Витт.

Спикер отметил, что вчера молодежь отдала свой голос за надежду.

«По обратной связи, которую получили в результате беседы с молодыми и пожилыми избирателям, мы поняли, что это голос надежды. Особенно хочу сделать акцент на молодежи. Вчера они отдали свой голос за надежду. Я думаю, что это коррелируется и с результатами выборов, потому что голос за надежду, надежду на то, что Президент Касым-Жомарт Токаев сможет выполнить свои обещания и будет продолжать проводить демократические реформы. Подытоживая, мы считаем, что вчера был сделан решительный шаг вперед на пути к демократии, в сторону демократии. Мы хотим поздравить народ Казахстана с таким решительным шагом», - добавил президент Международного налогового и инвестиционного центра США Дэниел Витт.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.