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    10:47, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Молодежь Кызылординской области приняла участие в экоакции «Жасыл аймақ»

    Молодежь Кызылординской области приняла участие в экоакции «Жасыл аймақ»
    Фото: акимат Кызылординской области

    Третья неделя экологической акции «Таза Қазақстан» продолжается под названием «Жасыл аймақ». Около 100 активных молодых людей Кызылординской области посадили саженцы ивы у памятника Коркыт ата в Кызылорде. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации акимата Кызылординской области, также активная молодежь очистила территорию памятника от мусора, побелила стволы деревьев.

    Кроме того, молодые люди раздали жителям мороженое и организовали на территории памятника мероприятие «бауырсак party». Горожане выразили признательность за активность молодежи.

    экоакция, молодежь
    Фото: акимат Кызылординской области

    Студенческая молодежь Кызылординского университета имени Коркыт ата, волонтеры и члены областного филиала республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз», молодежь Ассамблеи приняли активное участие в экологической акции и провели уборку.

    молодежь, экоакция
    Фото: акимат Кызылординской области

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Экология Молодежь
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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