Молодежь Кызылординской области приняла участие в экоакции «Жасыл аймақ»

Третья неделя экологической акции «Таза Қазақстан» продолжается под названием «Жасыл аймақ». Около 100 активных молодых людей Кызылординской области посадили саженцы ивы у памятника Коркыт ата в Кызылорде. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации акимата Кызылординской области, также активная молодежь очистила территорию памятника от мусора, побелила стволы деревьев.

Кроме того, молодые люди раздали жителям мороженое и организовали на территории памятника мероприятие «бауырсак party». Горожане выразили признательность за активность молодежи.

Фото: акимат Кызылординской области

Студенческая молодежь Кызылординского университета имени Коркыт ата, волонтеры и члены областного филиала республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз», молодежь Ассамблеи приняли активное участие в экологической акции и провели уборку.