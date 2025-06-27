Молодежь Казахстана снова сможет получать микрокредиты на бизнес

— В рамках реализации предвыборной программы Президента в 2023 году Министерство труда и социальной защиты населения внедрило инструмент предоставления микрокредитов молодым предпринимателям по ставке 2,5% годовых. С согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» был расширен перечень объектов, принимаемых в качестве залога, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

По данным Премьер-министра, в перечень входят:

денежные средства на счетах во втором уровне банков;

недвижимость в городах республиканского и областного значения, районных центрах, подведомственных городах, а также в сельских населенных пунктах;

земельные участки сельхозназначения в частной собственности или в долгосрочной аренде (пашни);

участки с инфрастуктурой для орошения пастбищ и ограждением;

земли для садоводства;

специализированная техника.

— В 2023 году выдано 5 658 микрокредитов на общую сумму 26,4 млрд тенге, из них 64,6% — в сельской местности (3 656 микрокредитов), 35,4% — в городах (2 002 микрокредита). Наибольшая доля пришлась на животноводство — 54,8%, далее — сфера услуг (32,9%), торговля (6,9%), легкая промышленность (3,8%), растениеводство (1,1%), переработка (0,5%), — отметил О. Бектенов.

Он также добавил, что в 2024 году в связи с дефицитом республиканского бюджета финансирование микрокредитования не предусмотрено.

— Вместе с тем, поддержка молодежного предпринимательства продолжится в рамках проекта «Ауыл аманаты», который реализуется с 2022 года на аналогичных условиях. В рамках данного проекта также принимается в залог недвижимость в сельской местности, — добавил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что изменится с 1 июля в Казахстане в сфере микрокредитов и лизинга для сельчан.