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Молодежь Казахстана из групп риска прошла оплачиваемые стажировки ПРООН

16 Сентября 2020, 19:50
Молодежь Казахстана из групп риска прошла оплачиваемые стажировки ПРООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа развития ООН предоставила возможность трудоустройства для 150 молодых людей из групп риска в рамках своей программы оперативной поддержки Правительства Казахстана в смягчении социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Молодые люди, потерявшие работу во время карантина, прошли трёхмесячную оплачиваемую стажировку, которая включала тренинги по развитию профессиональных навыков и менторскую поддержку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Отдел по связям с общественностью ПРООН в Казахстане.

Стажёры были направлены в частные, неправительственные и государственные организации в городах Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области. Во время стажировок участники получили возможность попробовать себя в новой профессии и наработать опыт, получая при этом ежемесячную стипендию в размере 60 000 тенге. В течение трех месяцев работодатели наблюдали за стажерами и лучшим из них по завершении стажировки предлагали трудовые контракты. Большая часть стажеров – 84 человека - женщины, которые составляют более 90% получателей адресной социальной помощи в Казахстане.

«В Казахстане, как и во всем мире, пандемия COVID-19 несет ощутимые социально-экономические последствия, которые особенно тяжело сказываются на наименее защищенных слоях населения. Данная инициатива ПРООН призвана внести вклад в расширение экономических возможностей и развитие профессиональных навыков молодых людей из группы риска в условиях спада экономической активности и общей неопределенности на рынке труда», - отметил Якуп Бериш, постоянный представитель ПРООН в Казахстане.

В проект были отобраны 25 наставников, прошедших специальное обучение по работе с уязвимой молодежью. Наставники проводили со стажерами регулярные групповые и индивидуальные встречи, тренинги по навыкам постановки целей, самоорганизации, работы в команде и основам тайм-менеджмента. С распространением коронавирусной инфекции актуальными стали темы по соблюдению мер защиты и эффективной работе в удаленном режиме.

Инициатива является частью более широкой стратегии ПРООН в Казахстане по обеспечению занятости молодежи, которая направлена на содействие ее трудоустройству посредством мероприятий по переподготовке и повышению квалификации, а также укреплению ее предпринимательских навыков, уверенности и устойчивости, необходимых для трудовой детальности.

Отметим, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей организацией ООН, борющейся c несправедливостью, вызванной нищетой, c неравенством и изменением климата. Работая с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем создавать интегрированные, долгосрочные решения для людей и планеты. Узнайте o нас больше на сайте undp.org или присоединяйтесь на @UNDP.

На фото — Марьям Телегенова, 29 лет, участник программы оплачиваемой трехмесячной стажировки ПРООН, мама ребенка с особенностями развития. В рамках программы стажировок Марьям прошла обучение на SMM-специалиста и онлайн-администратора.


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