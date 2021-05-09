Молодежь и спортсмены активно вакцинируются в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане молодежь и спортсмены получили вакцину против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Каждый гражданин Казахстана обязан получить вакцину не только для себя, но и ради своих близких. Мы должны беспокоиться о здоровье других. Поэтому я как лидер молодежи получил вакцину», - сказал председатель городского филиала юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

Руководитель Клуба профессиональных единоборств в свою очередь отметил, что вакцину советует всем.

«Под моим руководством немало людей занимается спортом. Как патриот своей страны я должен быть одним из первых, кто вакцинировался. Получил вакцину. Каких-либо болей не наблюдалось. Всем советую пройти вакцинацию»,- сказал руководитель Клуба профессиональных единоборств Василий Тахтай.

Отметим, что накануне в столице вакцину против КВИ получили известные артисты и деятели культуры, в их числе – Асхат Маемиров и Асылхан Толепов.















