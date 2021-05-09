РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:50, 08 Май 2021 | GMT +6

    Молодежь и спортсмены активно вакцинируются в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане молодежь и спортсмены получили вакцину против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    «Каждый гражданин Казахстана обязан получить вакцину не только для себя, но и ради своих близких. Мы должны беспокоиться о здоровье других. Поэтому я как лидер молодежи получил вакцину», - сказал председатель городского филиала юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек.

    Руководитель Клуба профессиональных единоборств в свою очередь отметил, что вакцину советует всем.

    «Под моим руководством немало людей занимается спортом. Как патриот своей страны я должен быть одним из первых, кто вакцинировался. Получил вакцину. Каких-либо болей не наблюдалось. Всем советую пройти вакцинацию»,- сказал руководитель Клуба профессиональных единоборств Василий Тахтай.

    Отметим, что накануне в столице вакцину против КВИ получили известные артисты и деятели культуры, в их числе – Асхат Маемиров и Асылхан Толепов.







    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Главой государства подписан ряд Законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!