РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:29, 12 Март 2022 | GMT +6

    Молодежь должна вовлекаться в политический процесс – председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Посетивший с визитом Акмолинскую область председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров провел в стенах кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова встречу с активной молодежью региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Молодежь региона выдвинула ряд предложений, таких как повышение электоральной культуры молодежи, введение электронного голосования, обеспечение заинтересованности молодежи в предстоящих электоральных процессах. Студенты отметили, что на выборах сельских акимов необходимо проводить дебаты с участием всех кандидатов, сообщать о процедурах рассмотрения ЦИКом жалоб и предложений.

    «Сегодня можно с уверенностью сказать, что будущее за молодежью, именно Вам предстоит строить «Новый Казахстан» и, естественно, через выборы будут решаться многие вопросы, от которых будет зависеть как судьба страны, так и лично каждого из Вас. Это и выборы Президента, и выборы депутатов Парламента, и выборы депутатов маслихатов, и, конечно, выборы акимов. То есть молодежь должна вовлекаться в политический процесс и должна четко для себя уяснить, что ее будущее должно быть проложено через открытые и честные выборы, которые проходят у нас в Казахстане», - отметил председатель ЦИК РК.

    Завершая встречу, председатель ЦИК призвал молодых людей быть активными участниками избирательного процесса, при этом выступать не только в качестве избирателей, но и участвовать в волонтерской деятельности, и принимать участие в наблюдении за выборами.

    Напомним, ранее председатель ЦИК РК провел встречу с общественностью региона по вопросам избирательного процесса.


    Теги:
    ЦИК Политика Общество Молодежь Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!