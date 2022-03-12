Молодежь должна вовлекаться в политический процесс – председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Посетивший с визитом Акмолинскую область председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров провел в стенах кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова встречу с активной молодежью региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодежь региона выдвинула ряд предложений, таких как повышение электоральной культуры молодежи, введение электронного голосования, обеспечение заинтересованности молодежи в предстоящих электоральных процессах. Студенты отметили, что на выборах сельских акимов необходимо проводить дебаты с участием всех кандидатов, сообщать о процедурах рассмотрения ЦИКом жалоб и предложений.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что будущее за молодежью, именно Вам предстоит строить «Новый Казахстан» и, естественно, через выборы будут решаться многие вопросы, от которых будет зависеть как судьба страны, так и лично каждого из Вас. Это и выборы Президента, и выборы депутатов Парламента, и выборы депутатов маслихатов, и, конечно, выборы акимов. То есть молодежь должна вовлекаться в политический процесс и должна четко для себя уяснить, что ее будущее должно быть проложено через открытые и честные выборы, которые проходят у нас в Казахстане», - отметил председатель ЦИК РК.

Завершая встречу, председатель ЦИК призвал молодых людей быть активными участниками избирательного процесса, при этом выступать не только в качестве избирателей, но и участвовать в волонтерской деятельности, и принимать участие в наблюдении за выборами.

Напомним, ранее председатель ЦИК РК провел встречу с общественностью региона по вопросам избирательного процесса.