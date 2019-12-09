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Молодежь Брюсселя к 18 годам будет трехъязычной

9 Декабря 2019 20:00
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Молодежь Брюсселя к 18 годам будет трехъязычной

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр Брюссельского столичного региона по вопросам содействия многоязычию Свен Гатц в понедельник в региональном парламенте столицы представит план, цель которого заключается в том, чтобы выпускники школ Брюсселя к 18 годам говорили на французском, нидерландском и английском языках, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EU Observer.

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«Брюссельское правительство сделало многоязычие приоритетом, чтобы улучшить функционирование космополитического города, стимулировать социальную сплоченность между его гражданами и лучше подготовить их к рынку труда», - приводятся слова Гатца.

Отметим, официальными языками Брюссельского столичного региона являются французский и нидерландский. Ввиду присутствия в столице Бельгии институтов ЕС и штаб-квартиры НАТО набирает популярность английский язык.

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Ключевые слова: Бельгия, Молодежь,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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