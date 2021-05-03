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    12:11, 03 Май 2021 | GMT +6

    Молодежь Алматы провела экологическую акцию

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ​При поддержке акимата города Алматы 2 мая молодежью и молодежными организациями города проведена экологическая акция «Таза көлдер, өзендер және бұлақтар» на территории озера Сайран, посвященная Дню единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Акция проведена с участием волонтеров молодежных ресурсных центров города Алматы, этнокультурными объединениями и молодежными организациями города. Очистительные работы были проведены вдоль левого и правого побережья протяженностью более 2 км.

    «Мы должны уделить должное внимание природе, а именно очистке территории, экологическому воспитанию молодежи», - отметили организаторы мероприятия.

    Цель мероприятия – формирование экологической культуры среди молодежи.

    В ходе мероприятия было обеспечено соблюдение санитарных требований: масочный режим, социальная дистанция.


    Теги:
    Экология Алматы Дата Молодежь
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