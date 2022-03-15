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Молодежь Актау вручала горожанам сладкие подарки

Автор:  
Аружан Саптарова
15 Марта 2022, 02:24
Молодежь Актау вручала горожанам сладкие подарки

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау молодежь и волонтеры в честь праздника Амал раздавали сладости прохожим, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Молодые люди делали акцент на места массового скопления людей, прошлись по всем главным улицам областного центра. Всем прохожим они вручали плитки шоколада с символичным названием «Счастливого года».

«Таким образом мы хотели хоть немного поднять людям настроение, поприветствовать горожан, переживших неспокойную зиму, пожелать им благополучия», - отметили организаторы акции.

Такие же подарки они вручили нескольким малообеспеченным и многодетным семьям региона.

«Надо сказать, Амал мангистауцы ждут с нетерпением. Ведь это праздник, когда люди радуются пробуждению весны, приветствуют друг друга, обмениваются рукопожатиями, веселятся и прощают обиды, загадывают желания», - отметили в молодежном ресурсном центре.

Мангистауская область   Наурыз   Общество   Молодежь   Волонтёрство  
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