РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:15, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Молодая пара сбывала синтетический наркотик в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В производстве Следственного управления ДП города Алматы находится уголовное дело по факту сбыта синтетического наркотика группой лиц в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В поле зрения сотрудников Управления по противодействию наркопреступности попала молодая пара, занимавшаяся сбытом синтетического наркотика.

    «Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком – «мефедрон» в особо крупном размере. Установлено, что оба фигуранта являются не только распространителями «синтетики», но и его потребителями», – рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.
    Пара наркосбытчиков водворена в ИВС ДП города Алматы. Деяния задержанных квалифицированы по ст. 297 ч. 3 п.п. 1,3 УК РК. Досудебное расследование продолжается.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!