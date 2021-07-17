Молодая пара сбывала синтетический наркотик в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В производстве Следственного управления ДП города Алматы находится уголовное дело по факту сбыта синтетического наркотика группой лиц в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения сотрудников Управления по противодействию наркопреступности попала молодая пара, занимавшаяся сбытом синтетического наркотика.

«Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком – «мефедрон» в особо крупном размере. Установлено, что оба фигуранта являются не только распространителями «синтетики», но и его потребителями», – рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

Пара наркосбытчиков водворена в ИВС ДП города Алматы. Деяния задержанных квалифицированы по ст. 297 ч. 3 п.п. 1,3 УК РК. Досудебное расследование продолжается.

