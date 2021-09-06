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    16:25, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Молодая пара изобличена в закладке «синтетики» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Молодая пара изобличена в закладке «синтетики» в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    24-летний гражданин и его 20-летняя спутница в поле зрения оперативных сотрудников попали на улице Приканальная. Молодые люди вели себя подозрительно. На первый взгляд казалось, что они в темноте будто что-то искали. А на самом деле, наоборот – в заранее условленные с потребителем места прятали наркотик, предварительно «скорость».

    - При личном досмотре у них было обнаружено и изъято 15 свертков с веществом, принадлежность и происхождение которого установит судебно-химическая экспертиза, – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Расследование по данному факту проводит Управлением полиции Алатауского района. Зарегистрировано преступление по ст.296 ч.4 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Борьба с наркотиками Алматы Правоохранительные органы
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