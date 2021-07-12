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    10:45, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Молодая мать украла детскую коляску в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кража детской коляски в столице попала на видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О краже детской коляски заявил в полицию житель Нур-Султана. По словам потерпевшего, пропавшая коляска, стоимостью 45 тысяч тенге, хранилась под лестничной площадкой в подъезде, оборудованном камерами видеонаблюдения.

    Сотрудники управления полиции района Сарыарка установили и задержали подозреваемую.

    «Доставленная в полицию 27-летняя женщина дала признательные показания, рассказав, что, проходя мимо дома, заметила открытую дверь подъезда и стоявшие под лестницей коляски и детские велосипеды. Так как у нее самой есть маленький ребенок, а коляску еще не купили, она решила воспользоваться случаем и похитила нужную ей вещь», - прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

    Коляска возвращена владельцу.

    Проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции Нур-Султана рекомендует жителям быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Происшествия Правоохранительные органы
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