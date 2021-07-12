Молодая мать украла детскую коляску в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кража детской коляски в столице попала на видео, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О краже детской коляски заявил в полицию житель Нур-Султана. По словам потерпевшего, пропавшая коляска, стоимостью 45 тысяч тенге, хранилась под лестничной площадкой в подъезде, оборудованном камерами видеонаблюдения.

Сотрудники управления полиции района Сарыарка установили и задержали подозреваемую.

«Доставленная в полицию 27-летняя женщина дала признательные показания, рассказав, что, проходя мимо дома, заметила открытую дверь подъезда и стоявшие под лестницей коляски и детские велосипеды. Так как у нее самой есть маленький ребенок, а коляску еще не купили, она решила воспользоваться случаем и похитила нужную ей вещь», - прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Коляска возвращена владельцу.

Проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует жителям быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра.