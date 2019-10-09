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Молодая мама пыталась выброситься с 20-го этажа   в Алматы

9 Октября 2019 11:22
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Молодая мама пыталась выброситься с 20-го этажа   в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стражи порядка спасли жизнь молодой маме, пытавшейся выброситься с 20-го этажа жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в полиции, на пульт «102» поступило обращение от жителей ЖК «Манхэттен» о том, что в одном из домов на 20-ом этаже на балконе сидит женщина и хочет покончить жизнь самоубийством. На указанный адрес немедленно был отправлен патрульный экипаж «Буран-080». Оперативно прибыв на место, старший лейтенант полиции Саят Бекжанов и лейтенант полиции Нурсултан Бектурсын подтвердили информацию и поднялись на 20-ый этаж.


«По прибытии мы поняли, что медлить нельзя. Тихо подошли к балкону: женщина сидела на краю, рядом находилась детская коляска, в ней - ребенок. Хорошо, жильцы из соседнего дома отвлекали внимание женщины, отговаривая от совершения столь отчаянного и безумного поступка. Оценив ситуацию, мы подбежали и сняли молодую маму с края балкона», - рассказал Саят Бекжанов.


По информации ведомства, женщина состоит в браке, супруг работает в другом городе.

Полицейские выясняют причины, подтолкнувшие молодую маму к попытке совершения непоправимого поступка, с ней работает психолог.



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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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