Молодая экоактивистка представила министру проект борьбы с опустыниванием в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студентка третьего курса Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина занимается вопросами экологии, в частности, девушку волнует проблема опустынивания. В ходе встречи с министром экологии Магзумом Мирзагалиевым Гулназ Сейткамал рассказала, как планирует увеличивать лесистость в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой проект посвящен изучению проблемы опустынивания в РК. 58% территории страны относится к пустыням и полупустыням. Степная зона занимает 27%, испытывает водную и ветровую эрозию. Чтобы не допустить таких проблем, уже сейчас должны заняться лесопосадкой. Цель нашего проекта – расширение масштабов лесосажения в Казахстане. Наша задача состоит в том, чтобы поддерживать уникальное биоразнообразие региона, также увеличить лесистость на 5 млн га», - отметила Гулназ Сейткамал.

В своей работе студентка использует эмпирический опыт посадки деревьев, анализ и сбор информации.

«В настоящее время остро стоит проблема глобального изменения климата, связанная с опустыниванием почвы. При создании искусственных лесов можно увеличить объем перерабатывающего углекислого газа в мире. Самый яркий пример решения этих вопросов – создание зеленого пояса вокруг столицы. Спустя время мы видим эффективный результат. Мы предлагаем продолжить зеленый пояс по лучевому принципу», - озвучила свои предложения Гулназ Сейткамал.

Министр экологии поддержал инициативу экоактивистки и отметил актуальность проблемы.

«Буквально несколько недель назад побывал на Аральском море. Там хотим сделать отдельную программу по посадке саксаула. У нас ежегодно сотни тысяч тонн соли исходит оттуда. Поэтому мы будем активно поддерживать такие проекты», - заверил Магзум Мирзагалиев.



