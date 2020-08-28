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Молодь рыбы спасают на водоемах ЗКО

28 Августа 2020 13:16
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Молодь рыбы спасают на водоемах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники отдела Акжаикской инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО провели восемь рейдов по спасению молоди рыбы на водоемах области. Ими спасено 1223 штуки рыб частиковых пород – карасей. Работа по спасению молоди продолжается, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснил главный специалист отдела Акжаикской инспекции Туленды Имангазиев, после спада воды часть молоди не попадает обратно в реку, а остается на мелководье или даже прямо на суше. Кроме того, значительное количество ее попадает в небольшие водоемы, которые оказываются оторванными или, как говорят, отшнурованными от реки. В таких водоемах положение молоди тоже часто бывает очень опасным, если в них не сохраняется необходимый водный и кислородный режим и не хватает корма. Обитатели этих водоемов со временем начинают испытывать недостаток кислорода и погибают.

Но даже если сами по себе водоемы, в которые попадает рыба после спада воды, и благополучны, то не исключается еще одна опасность: количество молоди, попавшей в них, может оказаться слишком большим для данного водоема. А поэтому опять-таки рыба может погибнуть если не от замора, то от голода.

Поэтому помимо борьбы с браконьерством важной задачей инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО является спасение молоди рыб для дальнейшего воспроизводства рыбных запасов региона. Для выполнения этой задачи инспекторы отделов организуют бригады из пользователей субъектов рыбного хозяйства и рыбаков-любителей. Бригады совместно с инспекторами прокапывают каналы к реке. В случаях, когда такой вид работ невозможен, молодь рыбы отлавливают мелким неводом, затем выпускают в ближайший глубоководный водоем, где она будет расти и давать потомство.


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#Западно-Казахстанская область   #Экология  
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Автор:

Аида Галиева

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