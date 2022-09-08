Молочная продукция подорожала на 24,6% за год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 августа текущего года в стране насчитывалось 4,6 млн коров - на 5,9% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.

Наибольшее поголовье коров было зафиксировано в Туркестанской области: 609,4 тыс., годовой рост - на 10,7%. Далее идут Абайская (393,9 тыс. голов, плюс 4,5% за год) и Западно-Казахстанская (388,9 тыс. голов, плюс 11,5%) области.

По итогам января–июля текущего года в хозяйствах РК получили 3,8 млн тонн молока — на 1,2% больше, чем годом ранее.

Наибольший объем ожидаемо пришелся на Туркестанскую область: 492 тыс. тонн. Далее идут Северо-Казахстанская и Абайская области: 382,6 тыс. и 336,2 тыс. тонн соответственно.

Производство молочных продуктов по итогам семи месяцев составило в стоимостном выражении 259 млрд тенге - на 8,4% меньше, чем годом ранее.

В натуральном выражении среди молочных продуктов сократилось производство шубата (сразу на 49,2%, до 1,6 тыс. тонн), сливочного масла и молочных спредов (на 12,6%, до 13,9 тыс. тонн), обработанного жидкого молока и сливок (на 9,8%, до 324,4 тыс. тонн), мороженого (на 4,4%, до 25,5 тыс. тонн), йогуртов (на 1,8%, до 134,8 тыс. тонн).

Производство кумыса выросло на 18,9%, до 900 тонн, молока в твердой форме - на 10,5%, до 4,6 тыс. тонн, сыра и творога - на 0,8%, до 21,3 тыс. тонн.

По итогам первого полугодия казахстанские производители обеспечили спрос на молочные продукты на 85%, оставив импортерам 15% рынка. В том числе спрос на жидкое обработанное молоко и сливки перекрыт отечественным производством сразу на 95,9%, на сыры и творог - на 53,7%, на сгущенные молоко и сливки — всего на 40,6%, на молоко в твердой форме - лишь на 23,2%. На 78,4% закрыт местными компаниями спрос на мороженое, на 84,4% - на йогурты и ферментированные молоко и сливки.

По итогам августа текущего года стоимость молочных продуктов выросла на 24,6% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 24,6%, консервированное - на 28,9%, кисломолочные продукты - на 26,4%. Среди кисломолочных продуктов йогурт подорожал на 33,5%, кефир 2,5% жирности - на 17,1%, сметана - на 30,4%, творог 5%–9% жирности - на 10,8%, твёрдый сыр - на 29%.

В разрезе регионов годовой рост цен сильнее всего ощутили жители Мангистауской области (на 34,8% за год), Шымкента (на 28,6%) и Туркестанской области (на 27,6%).