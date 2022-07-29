29 Июля 2022 14:10

Молния убила почти 50 человек на этой неделе в индийском штате Уттар-Прадеш

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Семь человек, в основном фермеры, были убиты молнией на севере индийского штата Уттар-Прадеш, в результате чего число погибших от удара молнии в штате на этой неделе достигло 49 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел недалеко от города Каушамби, фермеры укрылись под деревьями во время проливного муссонного дождя, когда в них ударила молния, они погибли мгновенно. По данным полиции, среди жертв были четыре члена семьи и несколько скотоводов.

Большое число погибших побудило правительство издать новые приказы и руководство о том, как люди могут защитить себя во время грозы, так как сезон муссонов в Индии длится с июня по сентябрь.

По данным организация Lightning India Resilient Campaign, которая сотрудничает с Индийским метеорологическим департаментом, с апреля молния унесла жизни почти 750 человек по всей Индии. В том числе 20 человек, которые погибли в восточном штате Бихар за последние два дня, и 16 погибших в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии в начале этого месяца.

По мнению генерального директора Центра науки и окружающей среды Суниты Нарайн, молнии стали бить чаще, и глобальное потепление играет в этом определенную роль. Так, повышение температуры на один градус Цельсия увеличивает частоту ударов молний в 12 раз.





Фото: masterinvestor.co.uk