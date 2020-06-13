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Молния стала причиной пожара в Бурабае

13 Июня 2020 16:08
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Молния стала причиной пожара в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Молния стала причиной пожара в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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Сегодня в 11:01 часов в пяти километрах от села Жасыл, на территории Государственного национального природного парка «Бурабай» Жалаирского лесничества, произошло загорание лесной подстилки на площади 0,08 га. Пожар локализован в 11:25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – разряд грозовой молнии. Ущерб не причинён.

«На ликвидацию пожара выезжали 12 работников ГНПП «Бурабай» Жалаирское лесничества, 15 сотрудников ДЧС. Видео комментирует начальник ОЧС Бурабайского района Канат Бабаев», - сообщили в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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