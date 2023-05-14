Молния попала в резервуар с дизтопливом на АЗС Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте разряд молнии попал в подземный резервуар на одной из АЗС города, в котором имелось 11 тонн дизтоплива. Произошло задымление ГСМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В дежурно-диспетчерскую службу «101» ДЧС города Шымкента 12 мая в 18-57 поступило сообщение о том, что разряд молнии попал в резервуар АЗС.

«Инцидент произошел в районе Туран по ул. Байтурсынова, возле кафе «Ладушки» на АЗС «ТS». В подземный резервуар, общей емкостью 23 тонн, внутри которой имелось 11 тонн дизельного топлива, попал разряд молнии, произошло задымление ГСМ. Открытого горения не было, в целях защиты от возгорания дизельного топлива была произведена проливка пеной и охлаждение цистерны. В 19-10 была завершена работа по проливке данного резервуара. Пострадавших нет», - сообщила группа по связям с общественностью ДЧС г. Шымкента.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 2 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС города Шымкента.